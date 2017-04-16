الاستفتاء الـ"تاريخي" في تركيا: الـ"نعم" تتقدم

بدأت عمليات فرز الأصوات في أنحاء تركيا في استفتاء وصف بـ"التاريخي" قد يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة.

وتقدم مؤيدو توسيع صلاحيات اردوغان على معارضيهم بعد فرز 60 بالمئة من بطاقات التصويت، بحسب وكالة انباء الاناضول الحكومية. وبحسب هذه النتائج الجزئية صوت 56,2 بالمئة مع توسيع صلاحيات الرئيس وتغيير النظام من برلماني الى رئاسي.

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وكانت قد أغلقت مراكز الاقتراع في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي في شرق البلاد وفي الخامسة مساء في باقي أنحاء البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعتبر أن الاستفتاء هو تصويت من أجل مستقبل تركيا.

وأضاف بعدما أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من اسطنبول "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر".