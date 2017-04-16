الراعي: لدحرجة الحجر عن قبر قانون الانتخابات...وهذا ما قاله لعون!

الراعي: للذهاب إلى العمق وعدم التلهي في المماحكات والمجادلات

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LBCI News Lebanon

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن الحجر الذي دحرج عن قبر المسيح ليس محصورا في المكان والزمان، ولكنه أضحى مسؤولية مشتركة في كل جيل لدحرجة كل حجر عن أي قبر يأسر في داخله الإنسان.

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ودعا الراعي في عظة قداس عيد الفصح في بكركي بحضور الرئيس ميشال عون، الكتل السياسية والنيابية والحكومية لدحرجة الحجر عن القبر المحبوس فيه منذ سنوات قانون الانتخابات الجديد المرجو انبعاثه.وتوجه الراعي لعون قائلا "مسؤوليتكم املت عليكم اتخاذ المبادرة الدستورية الاربعاء الماضي فكان قراركم الحكيم القاطع قرار ربان مدرك ومسؤول."وطالب الراعي "المسؤولين، في الدولة والمجتمع والكنيسة للذهاب إلى العمق، وعدم التلهي أشهرا وسنوات، في المماحكات والمجادلات."واشار الى انه "في مقدور ذوي الإرادات الحسنة، وعلى رأسهم فخامة الرئيس، دحرجة العديد من حجارة هذه القبور، وعند تحقيق مثل هذه القيامات، نستطيع أن نهتف من القلب لا من الشفاه: المسيح قام حقا قام".