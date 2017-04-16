أخبار محلية
16 نيسان 2017
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بالفيديو- مروحية الرئيس عون تحط في جونية...!

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بالفيديو- مروحية الرئيس عون تحط في جونية...!
نشرت صفحة "هي جونية" فيديو يظهر مروحية وسط ملعب فؤاد شهاب في جونية، وتقل الرئيس ميشال عون، بحسب ما ذكرت الصفحة.

يشار الى أن الرئيس عون شارك في القداس الاحتفالي لعيد الفصح في بكركي والذي ترأسه البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي.
 
 
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