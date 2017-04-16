أخبار محلية
16 نيسان 2017
16/04/2017 05:09:52
بالفيديو- مروحية الرئيس عون تحط في جونية...!
ماذا حصل وسط ملعب فؤاد شهاب؟
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LBCI News Lebanon
نشرت صفحة "هي جونية" فيديو يظهر مروحية وسط ملعب فؤاد شهاب في جونية، وتقل الرئيس ميشال عون، بحسب ما ذكرت الصفحة.
يشار الى أن الرئيس عون شارك في القداس الاحتفالي لعيد الفصح في بكركي والذي ترأسه البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي.
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