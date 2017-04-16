بالفيديو - بوتاس اول المنطلقين في سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا ١

سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا ١

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LBCI News Lebanon

سيكون سائق فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس على مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية وذلك بعد تسجيله للتوقيت الأسرع في الحصة التأهيلية لسباق جائزة البحرين الكبرى ثالث جولات موسم 2017 من العالم لسباقات الفورمولا وان.

وتمكن بوتاس في اللفات السريعة والاخيرة من تحسين توقيته وتسجيل 1:28.769 د ليخطف المركز الأول من زميله في مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي خسر 0.2 ث في المقطع الثاني من الحلبة، ولم يتمكن من استعادة المركز الأول بفارق 0ز023 ث، فيما اكتفى سيباستيان فيتيل بالمركز الثالث لمصلحة فريق فيراري على شبكة الانطلاق خلف ثنائي مرسيدس.

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وسجل لويس هاميلتون التوقيت الأسرع في القسم الثاني من الحصة التأهيلية، 1:29.935 د، متقدماً على فالتيري بوتاس وسيباستيان فيتيل.

وتواجد ثنائي فريق ريد بُل دانيال ريكياردو وماكس فيرشتابن بالمركزين الرابع والسادس وجاء بينهما كيمي رايكونن، فيما تواجد ثنائي رينو في القسم الثالث من الحصة التأهيلية واحتل نيكو هولكنبرغ المركز السابع فيما تواجد جوليون بالمر بالمركز العاشر.

المركز الثامن كان من نصيب سائق فريق ويليامز فيليبي ماسا فيما قدم سائق فريق هاس رومان غروجان أداءً قوياً لينطلق من المركز التاسع.