هذا هو الحل لتناول بيض الشوكولا من دون زيادة الوزن

تناول بيض الشوكولاتة تقليد يتزامن مع الإحتفال بعيد الفصح، لكنه يشكل في الوقت نفسه مصدرا للسعرات الحرارية والكيلوغرامات الإضافية.

فما هو الحل؟

الإعلان

أعلن أخصائي التغذية البريطاني تريفور سامبر أنه بإمكانكم تناول بيض الشوكولاتة في عيد الفصح من دون أن يؤثر ذلك سلبًا على صحتكم أو أن يؤدي إلى كسب بضع الكيلوغرامات، شرط تناولها بهذه الشروط:

- تناول كمية قليلة من الشوكولاتة

- اعتبارها "تحلية" وتناولها بعد وجبة الغذاء

- اختيار الشوكولاتة الداكنة

- المشي في الطبيعة بعد تناول الحلويات

وأوضح البحث الذي أجراه سامبر في جامعة شيفيلد هالام أن التمارين الرياضية الخفيفة بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين والدهون في آن، يساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

وأضاف "لأن العيد يحل مرة في السنة، لا يتسبب تناول الشوكولاتة بمشاكل صحية كبيرة إذا تم تناوله فقط اثناء المناسبات."