بالفيديو- طفلة مغربية تأسر قلب لجنة تحكيم Arabs Got Talent وتتأهل للنهائي

بعدما قدمت عرضًا راقصًا جميلاً، تمكنت الطفلة المغربية سارا فاغابون ( Sara Vagabond) البالغة من العمر 13 سنة من حجز مقعد لها في الحلقة النهائية من برنامج المواهب Arabs Got Talent الذي يعرض كل ليلة سبت الساعة ٩ مساء على شاشتي LBCI وLDC.

وخلال حلقة العروض المباشرة الأولى من مرحلة النصف النهائي، أعربت لجنة التحكيم عن إعجابها الكبير بموهبة سارا بالرغم من صغر سنّها.

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وقد حصلت المصرية نورهان على أعلى نسبة من التصويت وتمكّنت سارا من الحصول على تصويت أحمد حلمي ونجوى كرم فيما اختار علي جابر التصويت للمجموعة السودانية.

لمشاهدة عرض سارا، اضغط على مقطع الفيديو أدناه