أخبار دولية
16 نيسان 2017
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في رسالة الفصح....البابا يدعو للسلام في سوريا ويصف تفجير حلب بـ "العمل الحقير"

البابا تضرع الى الله ليجلب "السلام الى كل الشرق الاوسط" Lebanon, news ,lbci ,أخبار رسالة الفصح, سوريا,البابا فرنسيس,البابا تضرع الى الله ليجلب "السلام الى كل الشرق الاوسط"
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في رسالة الفصح....البابا يدعو للسلام في سوريا ويصف تفجير حلب بـ &quot;العمل الحقير&quot;
دعا البابا فرنسيس في رسالته السنوية بمناسبة عيد الفصح الى السلام في الشرق الاوسط وسوريا واصفا هذا البلد بـ "الشهيد" وضحية حرب "لا تكف عن زرع الرعب والموت".
    
وامام آلاف المؤمنين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس، تضرع البابا الى الله ليجلب "السلام الى كل الشرق الاوسط" ويساعد "كل الذين يعملون بجد على تقديم المواساة والعزاء للسكان المدنيين في سوريا، صحية حرب لا تكف عن زرع الرعب والموت".
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ودان البابا فرنسيس التفجير الذي استهدف حافلات في سوريا وأسفر عن سقوط 112 قتيلا على الأقل خارج حلب باعتباره عملا "حقيرا".
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