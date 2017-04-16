قاووق: لا مشكلة بين حزب الله والتيار الوطني الحر

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رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "كل الخشية اليوم هو أن تخسر الحكومة التوافق السياسي بعدما خسرت ثقة الناس، وأن يعود لبنان إلى مناخات التوترات والانقسامات السياسية الذي هو بغنى عنها."واشار قاووق في احتفال تأبيني في حسينية بلدة الطيبة الجنوبية الى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنقذ البلد من مسار المجهول، وتدخل واتخذ الموقف المناسب الذي أنقذ البلد، وإلا كان لبنان سيدخل إلى أزمة سياسية هي الأسوأ، ولا نعرف ماذا سيبقى من مؤسسات."وأضاف:" بموقف رئيس الجمهورية أعطيت فرصة حقيقية وجدية وجديدة من أجل التوافق على قانون انتخابي جديد، وعليه فإن مسار التوافق يتقدم، لا سيما وأن العقد المتبقية أو المستجدة ليست في ساحة حزب الله وحلفائه من حركة أمل أو التيار الوطني الحر، والذين راهنوا على خلافات بين حزب الله والتيار الوطني الحر، إنما يعبرون عن جهلهم بالمعطيات أو سوء نواياهم، لأنه ليس هناك من مشكلة بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول قانون الانتخابات النيابية، بل هي في مكان آخر".