منتخب لبنان للناشئين في كرة السلة أنهى معسكراً مغلقاً في النبطية

منتخب لبنان للناشئين في كرة السلة إستعداداً لبطولة غرب آسيا في ايران

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LBCI News Lebanon

بمبادرة من نادي نصر النبطية وبرعاية بلدية النبطية، أقيم في مدينة الامام الخميني الكشفية معسكر تدريبي لمنتخب لبنان للناشئين (تحت 16 سنة) المشارك في بطولة غرب آسيا التي ستقام في ايران من 19 الى 23 نيسان الجاري.

وفي ختام المعسكر الذي دام عدة ايام أقيم عشاء تكريمي تخلله مؤتمراً صحافياً بحضور نائبي رئيس الاتحاد سليم فوال و رامي فواز و الأمين العام شربل ميشال رزق و رئيس لجنة المنتخبات ياسر الحاج و عضو الاتحاد غازي بستاني ورئيس وأعضاء بلدية النبطية والاستاذ سعد الزين ووفد من تجمع الجمعيات و الاندية في النبطية و لاعبي المنتخب و الجهازين الاداري و الفني و أهالي اللاعبين ورجال الصحافة والاعلام.

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بداية، رحب رئيس بلدية النبطية الدكتور احمد كحيل بالحاضرين وأشاد بدور الرياضة و الرياضيين في حفظ المجتمعات وأكد على دور النبطية الرائد في هذا المجال متمنيا الفوز للمنتخب في استحقاقه المقبل و رفع اسم لبنان عاليا في المحافل العربية والاقليمية والدولية.

بدوره شكر نائب رئيس الإتحاد رامي فواز بلدية النبطية و المدينة الكشفية على الإستضافة الكريمة .

وكانت كلمة للأستاذ سعد الزين بالمناسبة أثنى فيها على دور الشباب في حفظ المجتمعات. يشار الى ان بعثة لبنان لمنتخب تحت ال 16 سنة ستغادر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 17 نيسان الجاري الى ايران للمشاركة في البطولة الاقليمية على ان يعمّم الاتحاد اللبناني لكرة السلة اسماء وصورة البعثة في مطار رفيق الحريري الدولي لاحقاً.