ماذا قال سعد المجرد بعد خروجه من السجن؟

بعدما أصدر القانون الفرنسي قرارًا بإطلاق سراح الفنان المغربي سعد المجرد بشكل مؤقت، نشر الأخير صورة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام

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وأرفق المجرد صورته بتعليق كتب فيه " الحمد لله رب العالمين على كل حال، سعادتي لا توصف برجوعي لوالدي ووالدتي ثم لأهلي وأصدقائي والجمهور الغالي الوفي الذي صمد معي منذ البداية. سامحوني على التعب للي تعبتكم معايا. نفديكم بروحي يا جمهور ليس له مثيل. اشكر اخواني واخواتي الفنانين الذين عاشو معي ومع اهلي كل لحظة مؤلمة، مهما شكرت لن أوفيكم جميعا حقكم، الله يحفظكم من كل مكروه ...و شِعاري دائمًا هو الله_الوطن_الملك".

وكان قد أطلق سراح النجم المغربي بشكل موقت وبشروط بعدما قضى 168 يومًا في سجن في فرنسا بتهمة الاعتداء جنسيًا على فتاة تحمل الجنسية الفرنسية