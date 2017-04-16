آخر الأخبار
16 نيسان 2017
Back

الاناضول: انتهاء عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 32 ولاية شرقي تركيا

الاناضول: انتهاء عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 32 ولاية شرقي تركيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار التصويت,عملية,انتهاء,الاناضول,
episodes
الاناضول: انتهاء عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 32 ولاية شرقي تركيا
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً