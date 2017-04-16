الصراف: الجيش قادر على إستباق أي يد تمتد الى أرض الوطن

الصراف أبدى إرتياحه لأجواء عيد الفصح وما رافقها من إجراءات أمنية

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LBCI News Lebanon

أمل وزير الدفاع يعقوب الصراف، خلال استقباله المهنئين بعيد الفصح في بلدته منيارة، "أن يكون عيد قيامة السيد المسيح يوم خلاص من العنف والموت وعودة لغة السلام لتظلل أرجاء لبنان والعالم".

وأبدى إرتياحه لأجواء عيد الفصح وما رافقها من إجراءات أمنية أرخت بظلالها على المناطق كافة، مؤكدا "أن الفضل في ذلك لكل عسكري ترك بيته وأهله ورابض على الحدود الشمالية والجنوبية وانتشر داخل المناطق كافة وحول دور العبادة، مطمئنا المؤمنين"، وأردف: "ان جيشا يمتلك هكذا عقيدة ويؤمن بأرضه لا يمكن أن يقهره إرهاب ولا يزعزع عقيدته تكفير".

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وشدد على "ان الإرهاب لن يجد مكانا له في أرضنا"، مؤكدا "ان الجيش الذي واجه الإرهاب في السابق قادر على استباق أي فتنة تدق الأبواب أو أي يد تمتد الى أرض لبنان للعبث بالأمن والاستقرار".