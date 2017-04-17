معلومات عليكم معرفتها عن المأكولات الصحية...حقائق ستصدمكم

يلجأ الكثيرون إلى تناول الأطعمة الغذائية للحفاظ على صحّةٍ جيّدةٍ ووزنٍ مثالي. إلا أن الكثير من هؤلاء لا يعلمون أنّ بعض هذه المأكولات قد يُلحق الضرر بالصحة وسنطلعكم على بعضها في ما يلي:



- الأطعمة الخالية من الغلوتين: تحتوي هذه الأطعمة على نسبةٍ عاليةٍ من السكّر وشراب الذرة وبديل النشاء.

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- اللبن بالفاكهة: على خلاف اللبن الطبيعي الغني بالعناصر الغذائية المفيدة، يحتوي اللبن بنكهة الفاكهة على نسبةٍ عاليةٍ من النكهات الإصطناعية والسكر والملونات الإصطناعية.



- عصير الفاكهة: يحتوي عصير الفاكهة المصنّع على نسبةٍ عاليةٍ من السكر لذلك من الأفضل تناول الفاكهة الطبيعية بدلاً من شرب العصير.



- السمك: من المعروف أن الأسماك غنية بالعناصر الغذائية وأبرزها الأوميغا 3 إلا أن نسبة التلوث العالية في المحيطات تؤثر سلبًا وتقضي على منافعها.



- حبوب الصويا: من المعروف أنّ حبات الصويا تُعتبر من المصادر الأساسيّة للبروتين إلا أنّها قد تُسبّب سرطان الثدي لدى النساء إذ تحتوي على مادة الأيسوفلافون التي تقوم بعمل هورمون الأوستروجين.



