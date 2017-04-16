أخبار فنية
16 نيسان 2017
16/04/2017 13:22:00
الـ"سوبر ستار" في استوديو الـLBCI... هذه هي رسالته للبنانيين
راغب علامة لطالما ادلى بآراءه السياسية على وسائل التواصل
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LBCI News Lebanon
في الانتخابات النيابية هنالك من يقترع على اساس مشروع وآخر على اساس الشخص، لكن ماذا عن الـ"سوبر ستار" راغب علامة الذي لطالما ادلى بآراءه السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي؟
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