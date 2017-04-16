أخبار فنية
16 نيسان 2017
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الـ"سوبر ستار" في استوديو الـLBCI... هذه هي رسالته للبنانيين

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 في الانتخابات النيابية هنالك من يقترع على اساس مشروع وآخر على اساس الشخص، لكن ماذا عن الـ"سوبر ستار" راغب علامة الذي لطالما ادلى بآراءه السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي؟ 
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