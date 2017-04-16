تقارير نشرة الاخبار 16 نيسان 2017 16/04/2017 14:40:00 ماذا لو سلك التمديد طريقه؟

رئيس الجمهورية قد يتقدم بالطعن بعد 31 أيار أي بعد انتهاء العقد العادي

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LBCI News Lebanon

لن يتمكن رئيس الجمهورية من استخدام صلاحية تأجيل انعقاد مجلس النواب مرة ثانية إبتداءً من 15 أيار المقبل لأن الدستور يعيطيه هذا الحق مرة واحدة في العقد النيابي وبالتالي فإن جلسة 15 أيار هي بحكم المنعقدة وعلى جدول أعمالها الإقتراح المعجل المكرربالتمديد لمجلس النواب لمدة سنة إذا لم يتم الإتفاق على قانون انتخابات... الإعلان

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