ماذا لو سلك التمديد طريقه؟

لن يتمكن رئيس الجمهورية من استخدام صلاحية تأجيل انعقاد مجلس النواب مرة ثانية إبتداءً من 15 أيار المقبل لأن الدستور يعيطيه هذا الحق مرة واحدة في العقد النيابي وبالتالي فإن جلسة 15 أيار هي بحكم المنعقدة وعلى جدول أعمالها الإقتراح المعجل المكرربالتمديد لمجلس النواب لمدة سنة إذا لم يتم الإتفاق على قانون انتخابات...
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