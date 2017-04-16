ما هي ابرز الصلاحيات والمواقع التي سيطالها الاستفتاء التركي؟

من الصلاحيات: الغاء مجلس الوزراء ومنصب رئيس الوزراء...

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LBCI News Lebanon

نجاح الاستفتاء سيعطي الرئيس التركي صلاحيات كثيرة وسيلغي الكثير من الصلاحيات في الدولة التركية لصالح الرئيس. ما هي ابرز الصلاحيات والمواقع التي سيطالها الاستفتاء؟