أخبار دولية
16 نيسان 2017
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ما هي ابرز الصلاحيات والمواقع التي سيطالها الاستفتاء التركي؟

من الصلاحيات: الغاء مجلس الوزراء ومنصب رئيس الوزراء... Lebanon, news ,lbci ,أخبار اردوغان,تركيا,من الصلاحيات: الغاء مجلس الوزراء ومنصب رئيس الوزراء...
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نجاح الاستفتاء سيعطي الرئيس التركي صلاحيات كثيرة وسيلغي الكثير من الصلاحيات في الدولة التركية لصالح الرئيس. ما هي ابرز الصلاحيات والمواقع التي سيطالها الاستفتاء؟
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