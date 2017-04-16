أخبار دولية
16 نيسان 2017
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الحرب السورية بعيون الاطفال النازحين

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حاولوا استبدال الصور السلبية بالصور الإيجابية... أطفال مخيم الزعتري للاجئين في الأردن صوروا الحياة اليومية التي يعيشونها في المخيم محاولين تغيير ما اعتاد الأطفال على رؤيته خلال الحرب...
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