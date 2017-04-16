أخبار دولية 16 نيسان 2017 16/04/2017 12:29:05 الحرب السورية بعيون الاطفال النازحين

معرض صور للأطفال عن الحياة اليومية في مخيم الزعتري

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LBCI News Lebanon

حاولوا استبدال الصور السلبية بالصور الإيجابية... أطفال مخيم الزعتري للاجئين في الأردن صوروا الحياة اليومية التي يعيشونها في المخيم محاولين تغيير ما اعتاد الأطفال على رؤيته خلال الحرب... الإعلان