تركيا قالت "نعم" لتوسيع سلطات إردوغان

حزبا المعارضة يعلنان أنهما سيطعنان في نتيجة الاستفتاء

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس اللجنة الانتخابية التركية أن المعسكر المؤيد لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان فاز في الاستفتاء.

وقال سعدي غوفن في مؤتمر صحافي ان معسكر الـ"نعم" يتقدم على معسكر الـ"لا" بفارق نحو 1,25 مليون صوت ولا يزال يتوجب فرز 600 الف صوت فقط، مضيفا ان النتيجة النهائية ستعلن "خلال 11 او 12 يوما".

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وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم "الكلمة الأخيرة للأمة والأمة قالت "نعم".

حزبا المعارضة يعلنان أنهما سيطعنان في نتيجة الاستفتاء

اتهم أبرز حزبين معارضين في تركيا السلطات التركية بـ"التلاعب" بنتائج الاستفتاء حول توسيع سلطات الرئيس رجب اردوغان الذي اظهرت نتائجه الجزئية فوز مؤيدي توسيع سلطات الرئيس.

وندد بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض (ديموقراطي اشتراكي) في تصريح الى قناة "سي ان ان تورك" بقرار المجلس الانتخابي احتساب البطاقات غير المختومة التي استخدمت خلال الاستفتاء، معتبرا هذا الامر "خرقا" للقواعد المرعية الاجراء.

كما اعلن حزب الشعوب الديموقراطي في تغريدة طعنه في نتائج ثلثي مكاتب الاقتراع.