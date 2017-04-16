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16 نيسان 2017
16/04/2017 14:46:32
الإعلام الرسمي: تقدم نسبة مؤيدي توسيع صلاحيات إردوغان بنسبة 51,3% بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات
الإعلام الرسمي: تقدم نسبة مؤيدي توسيع صلاحيات إردوغان بنسبة 51,3% بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات
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LBCI News Lebanon
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