أخبار دولية
16 نيسان 2017
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بالفيديو - لحظة وقوع الانفجار بحافلات كفريا والفوعة غرب حلب

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بالفيديو - لحظة وقوع الانفجار بحافلات كفريا والفوعة غرب حلب
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