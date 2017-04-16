بالفيديو - لحظة وقوع الانفجار بحافلات كفريا والفوعة غرب حلب

نشر الأعلام الحربي عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار الشاحنة بالنازحين من الفوعة وكفريا والذي تسبب بمقتل 126 شخصا بينهم 68 طفلا.
نشر الأعلام الحربي عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار الشاحنة بالنازحين من الفوعة وكفريا والذي تسبب بمقتل 126 شخصا بينهم 68 طفلا.
مشهد لحظة وقوع الانفجار بحافلات كفريا والفوعة في الراشدين غرب #حلب#الاعلام_الحربي_المركزي pic.twitter.com/GuVIoqwoy7
— الاعلام الحربي مركزي (@C_Military1) April 16, 2017
مشهد لحظة وقوع الانفجار بحافلات كفريا والفوعة في الراشدين غرب #حلب#الاعلام_الحربي_المركزي pic.twitter.com/GuVIoqwoy7