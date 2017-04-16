واشنطن وسيول تتفقان على نشر مبكر لمنظومة "ثاد" الدفاعية

وصل بنس الاحد الى كوريا الجنوبية لبحث سبل ضبط برامج التسلح الشمالية

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LBCI News Lebanon



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من جهته، أعلن بينس خلال زيارة له إلى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين، أنّ الولايات المتحدة لا تستبعد أيّ خيار لمعالجة مشكلة البرامج البالستية والنووية لكوريا الشمالية أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هوانغ كيو-اهن أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على نشر مبكر لمنظومة "ثاد" الدفاعية بعد محادثات مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس "بما يتناسب مع التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية".من جهته، أعلن بينس خلال زيارة له إلى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين، أنّ الولايات المتحدة لا تستبعد أيّ خيار لمعالجة مشكلة البرامج البالستية والنووية لكوريا الشمالية .

وقال بنس في قرية بانمونغوم الحدودية حيث تم توقيع اتّفاق وقف إطلاق النار العام 1953، انّ واشنطن تريد تحقيق الأمن "من خلال وسائل سلمية عبر التفاوض. لكنّ كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ونبقى إلى جانب الكوريين الجنوبيين".

وحذر نائب الرئيس الأميركي كوريا الشمالية من اختبار حزم ترامب.

وكان بنس قد وصل على متن مروحية إلى معسكر بونيفاس، وهو مركز تابع للأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة يقع على بعد بضع مئات من الامتار جنوب المنطقة المنزوعة السلاح.

الى ذلك، دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كوريا الشمالية اليوم الاثنين على الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية أخرى والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والتخلي عن تطويرها صواريخ نووية.

في وقت، كررت الصين معارضتها لنشر نظام أميركي متطور مضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية.