حكومة الكونغو الديمقراطية تعيد جثمان زعيم قبلي لتخفيف التوترات في منطقة كاساي

أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية انها أعادت جثمان زعيم قبلي أدى قتله العام الماضي إلى نشوب صراع في إقليم كاساي الواقع بوسط البلاد خلف أكثر من 400 قتيل.

الإعلان

وكانت إعادة جثمان كامونيا نسابو زعيم ميليشيا قبلية تحمل نفس الاسم أحد المطالب الرئيسية لهذه الميليشيا خلال صراع وحشي بدأ في تموز الماضي وتفاقم عندما قتلت القوات الكونجولية نسابو في الشهر التالي.

وقال أيضا متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحكومة ستعترف بخليفته جاك كابيا نتومبا كزعيم عرفي. وكان تقاعس الحكومة عن القيام بهذه الخطوة سببا في الانتفاضة.

وأصبح القتال في كاساي أخطر تهديد للرئيس جوزيف كابيلا الذي أدى قراره بالبقاء في السلطة حتى على الرغم من انتهاء تفويضه في كانون الأول إلى إثارة تمرد وفوضى في مناطق مختلفة من جمهورية الكونجو الديمقراطية.