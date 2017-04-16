آخر الأخبار
16 نيسان 2017
Back

رئيس الوزراء الياباني يحث كوريا الشمالية على الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية أخرى والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والتخلي عن تطويرها صواريخ نووية

رئيس الوزراء الياباني يحث كوريا الشمالية على الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية أخرى والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والتخلي عن تطويرها صواريخ نووية Lebanon, news ,lbci ,أخبار كوريا,الياباني,الوزراء,رئيس,
episodes
رئيس الوزراء الياباني يحث كوريا الشمالية على الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية أخرى والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والتخلي عن تطويرها صواريخ نووية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً