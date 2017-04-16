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16 نيسان 2017
16/04/2017 23:05:08
رئيس الوزراء الياباني يحث كوريا الشمالية على الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية أخرى والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والتخلي عن تطويرها صواريخ نووية
رئيس الوزراء الياباني يحث كوريا الشمالية على الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية أخرى والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والتخلي عن تطويرها صواريخ نووية
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LBCI News Lebanon
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