أخبار دولية
16 نيسان 2017
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إنزال جوي في ريف دير الزور

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إنزال جوي في ريف دير الزور

نفذت طائرات تابعة للتحالف الدولي مساء أمس عمليات إنزال جوي في ريف دير الزور الشرقي.

 

وأعلن  أحمد الرمضان، عضو حملة فرات بوست، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان "طائرات التحالف الدولي نفذت مساء أمس الأحد عملية إنزال جوي قرب محطة (تي 2) جنوب مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي يعتقد أنها استهدفت نقاط إمداد ومخازن أسلحة تابعة لتنظيم داعش".

 

وأضاف الرمضان أن طائرات التحالف قامت بعدة عمليات إنزال اليوم أيضاً في بادية مدن (الميادين والبوكمال وغرانيج ) في ريف دير الزور الشرقي.

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في وقت، نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بو​​غدانوف قوله إن دبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة يعتزمون عقد اجتماع بشأن الأزمة السورية في جنيف الأسبوع المقبل.
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