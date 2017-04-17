كوب نيسكافية يتسبب بجريمة في قب الياس ضحيتها شخصان

شهدت بلدة قب الياس حالا من التوتر بعدما اقدم صباحاً الشاب م. ي. (مواليد 1993) على اطلاق النار على "خليل القطان" و"طلال حميد العوض" ما ادى الى مقتلِهما.

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وبعد عمليات رصد ومتابعة ، تمكنت دورية من مديرية البقاع الاقليمية -مكتب زحلة، من توقيف مرتكب الجريمة وبرفقته ق.م وهو لبناني ايضا .وتم ضبط بحوزة القاتل المسدس الذي استعمل بتنفيذ الجريمة والسيارة التي كان يستقلها .وقد بوشر التحقيق باشراف القضاء المختص.

وعمد أهالي المغدورين على تحطيم محلات لعائلة القاتل. فتدخلت دورية من استخبارات البقاع واطلقت النار بالهواء لتفريقهم وفرضت طوقا أمنيا حول محلاتهم ومنازلهم منعا للاحتكاك.

وفي تفاصيل الحادثة، فقد أقدم المدعو م. على إطلاقِ النارِ من مسدسٍ حربي على "خليل القطان" و"طلال حميد العوض"، ما أدى إلى مقتلِهما.

وفيما لم تُعرف بعد أسباب الحادث، أفيدَ بأن القاتل وقبلَ أن يُطلقَ النار، كان ترجّلَ من سيارتِهِ وطلب من خليل وطلال كوباً من النسكافيه.

ولدى خليل وطلال سيارةٌ لبيعِ القهوة والنسكافيه قربَ سوقِ الخضار على الطريقِ الدولية في قب الياس.