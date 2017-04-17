طقس مشمس...مع ارتفاع بدرجات الحرارة

ينكفىء المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط ويعود الاستقرار الى الأجواء اللبنانية اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع الحرارة بخاصة أواخر الاسبوع الحالي.
والطقس اليوم وللايام المقبلة على الشكل التالي:
▪️الاثنين : طقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 23 درجة
▪️الثلاثاء : طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 23 درجة
▪️الأربعاء: طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 24 درجة.
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