آخر الأخبار
17 نيسان 2017
17/04/2017 03:05:22
رئيس وزراء كوريا الجنوبية: واشنطن وسيول تتفقان على نشر مبكر لمنظومة "ثاد" الدفاعية
رئيس وزراء كوريا الجنوبية: واشنطن وسيول تتفقان على نشر مبكر لمنظومة "ثاد" الدفاعية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار واشنطن,الجنوبية,كوريا,وزراء,رئيس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً