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17 نيسان 2017
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رئيس وزراء كوريا الجنوبية: واشنطن وسيول تتفقان على نشر مبكر لمنظومة "ثاد" الدفاعية

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رئيس وزراء كوريا الجنوبية: واشنطن وسيول تتفقان على نشر مبكر لمنظومة &quot;ثاد&quot; الدفاعية
 
 
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