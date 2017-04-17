آخر الأخبار
17 نيسان 2017
Back

نائب وزير الخارجية الروسية: اجتماع مزمع بين موسكو وواشنطن والأمم المتحدة بشأن سوريا في جنيف الأسبوع المقبل

نائب وزير الخارجية الروسية: اجتماع مزمع بين موسكو وواشنطن والأمم المتحدة بشأن سوريا في جنيف الأسبوع المقبل Lebanon, news ,lbci ,أخبار اجتماع,الروسية,الخارجية,وزير,نائب,
episodes
نائب وزير الخارجية الروسية: اجتماع مزمع بين موسكو وواشنطن والأمم المتحدة بشأن سوريا في جنيف الأسبوع المقبل
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً