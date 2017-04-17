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17 نيسان 2017
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توتر في بلدة قب الياس بعد مقتل "خليل القطان" و"طلال حميد العوض" وتحطيم محلات القاتل "م. ي."

توتر في بلدة قب الياس بعد مقتل "خليل القطان" و"طلال حميد العوض" وتحطيم محلات القاتل "م. ي." Lebanon, news ,lbci ,أخبار قب الياس, توتر ,قتل ,
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توتر في بلدة قب الياس بعد مقتل &quot;خليل القطان&quot; و&quot;طلال حميد العوض&quot; وتحطيم محلات القاتل &quot;م. ي.&quot;
 
 
 
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