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17 نيسان 2017
17/04/2017 04:06:51
توتر في بلدة قب الياس بعد مقتل "خليل القطان" و"طلال حميد العوض" وتحطيم محلات القاتل "م. ي."
توتر في بلدة قب الياس بعد مقتل "خليل القطان" و"طلال حميد العوض" وتحطيم محلات القاتل "م. ي."
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LBCI News Lebanon
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