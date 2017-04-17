شاهدوا منزل ميريام كلينك في مصر.. ليس كما تتوقّعون!

جاءت الصورة مخالفة للتوقعات

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LBCI News Lebanon

بعدما كانت قد أعلنت نقل إقامتها من لبنان إلى مصر لتسجيل خمس أغنيات جديدة، نشرت عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك صورةً من منزلها الجديد في مصر.

"بيتي في مصر ومبسوطة قوي"، بهذه الكلمات علّقت عارضة الأزياء ميريام كلينك على صورتها الأولى من مكان إقامتها الجديد في مصر. وفي حين كانت أشارت معلومات صحافيّة إلى أن منزل كلينك الجديد سيكون مطليّاً باللون الزهري، جاءت الصورة مخالفة للتوقعات. فلطالما كان اللون الزهري مفضلاً لدى ميريام كلينك، لكن الصورة أظهرت أن الجدران والأثاث باللون البنفسجي وليس الزهري.

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من جهةٍ أخرى، نشرت ميريام كلينك مقطع فيديو من استديو التسجيل في مصر وهي ترقص مع فريق عملها، وأرفقته بتعليقٍ جاء فيه "أحب مصر والناس الإيجابيين.. جنون في الاستديو".

،بيتي في مصر ومبسوطة قوييي A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on Apr 15, 2017 at 6:51pm PDT