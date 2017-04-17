ردّاً على تحريم تهنئة الأديان الأخرى.. كارمن لبّس تضع النقاط على الحروف

قرّرت وضع النقاط على الحروف

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعليقات, عيد,كارمن لبس,قرّرت وضع النقاط على الحروف

LBCI News Lebanon

يواجه الكثير من النجوم بعض التعليقات المسيئة لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي تزامناً مع حلول الأعياد الدينيّة، ويبدو أن الممثلة كارمن لبس قد أزعجها تحريم البعض لتهنئة الأديان الأخرى فقرّرت وضع النقاط على الحروف في منشورٍ نال إنتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

في التفاصيل، كتبت الممثلة كارمن لبس عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "إذا كنت مش من رأيي أو ديني، مش يعني انت عدوّي، دايماً بقول إختلافنا مش لازم يكون سبب خلافنا".

الإعلان

وأضافت كارمن "كتير معيب الهجوم والشتائم من بعض العقول الضيّقة لمجرد معايدات بمناسباتنا، وبيتكرّر بكلّ مناسبة. والواضح للأسف أنه هيدا الفكر ما رح يتغيّر، وعواقبه ونتائجه عم نلمسها كلّ يوم". وختمت كارمن لبس تعليقها قائلةً "الله ينوّر عقولهم".