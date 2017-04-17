تركيا نظام رئاسي بنسبة واحد وخمسين في المئة

مظاريف الاستفتاء التركي سليمة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اردوغان, استفتاء,تركيا,مظاريف الاستفتاء التركي سليمة

LBCI News Lebanon

تصدر مؤيدو توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نتائج الاستفتاء باكثر من 51 في المئة من الاصوات على ان تعلن النتيجة النهائية خلال احد عشر يوما.

واعلن مسؤول في حزب العدالة والتنمية ان اردوغان سينضم مجددا الى الحزب الاسلامي المحافظ الحاكم في نهاية نيسان، تطبيقا لاحدى مواد التعديلات الدستورية بعد فوز "النعم" في الاستفتاء حولها.

الإعلان

وتعتزم تركيا تمديد حال الطوارئ المفروضة منذ الانقلاب الذي فشل في تموز الماضي، كما ذكرت وسائل اعلام الاثنين غداة فوز "النعم" في الاستفتاء على تعزيز صلاحيات اردوغان.

واذ دعا نائب رئيس حزب العمل القومي المعارض الى الغاء نتائج الاستفتاء، أكد رئيس لجنة الانتخابات العليا في تركيا ان أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت في الاستفتاء الذي أجري الأحد وزعتها اللجنة وهي سليمة.



وقال سعدي غوفين رئيس اللجنة متحدثا للصحفيين في أنقرة ان قرارا اتخذته اللجنة في اللحظة الأخيرة للسماح بقبول أوراق اقتراع غير مختومة في الاستفتاء لم يكن الأول من نوعه إذ أن الحكومة سمحت من قبل بمثل تلك الخطوة.

مواقف

وفي المواقف، دعت المستشارة الالمانية ​انجيلا ميركل اردوغان الى السعي لاجراء "حوار قائم على الاحترام" مع كل الاحزاب السياسية بعد الفوز الذي حققه بفارق ضئيل في الاستفتاء على توسيع صلاحياته الرئاسية.