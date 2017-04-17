إجلاء المئات بعد مقتل 26 في انهيار جبل من النفايات في سريلانكا

نقلت سريلانكا أكثر من 400 عائلة إلى ملاجئ موقتة بعدما انهارت أطنان من النفايات المتعفنة على مساكن عشوائية الجمعة ما أدى إلى مقتل 26 شخصا.

ودمر جبل القمامة البالغ ارتفاعه 90 مترا ما يقارب 145 منزلا فيما أعلنت الشرطة ان عددا كبيرا من الابنية قد ينهار في أي لحظة.

وواصل مئات الجنود البحث عن ناجين وسط تقارير تفيد بأن ستة أشخاص لا يزالون مفقودين بعد الكارثة التي سبقتها أمطار غزيرة وحريق في المكان قبل ساعات من الانهيار.

وأعقب الانهيار تحذير صدر عن البرلمان السريلانكي من أن 23 مليون طنا من القمامة المتعفنة تشكل خطرا صحيا جديا.

وكان رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي أكد أن حكومته كانت تتخذ اجراءات لنقل جبل النفايات إلا أنه انهار قبل بدء عمليات ازالته.