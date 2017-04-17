قداس على نية فرنسا في بكركي...والراعي استقبل العماد عون

الراعي يتراس قداسا على نية فرنسا

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LBCI News Lebanon

بحث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع، قائد الجيش العماد جوزف عون في بكركي، في التطورات الأمنية والأوضاع العامة.

وكان الراعي قد ترأس، قداسا على نية فرنسا في بكركي، في حضور السفير الفرنسي وأركان السفارة.

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