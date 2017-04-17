أخبار محلية
17 نيسان 2017
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قداس على نية فرنسا في بكركي...والراعي استقبل العماد عون

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قداس على نية فرنسا في بكركي...والراعي استقبل العماد عون
بحث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع، قائد الجيش العماد جوزف عون في بكركي، في التطورات الأمنية والأوضاع العامة.
 
وكان الراعي قد ترأس، قداسا على نية فرنسا في بكركي، في حضور السفير الفرنسي وأركان السفارة.
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وقال في العظة:"نحن نرفع صلاتنا على نية سلام وازدهار هذا البلد العزيز. كما ان صلواتنا ترافق شعب فرنسا الحبيب الذي يستعد في هذه الأيام لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأتمنى على سعادتكم حضرة السفير نقل تحياتنا الى رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند وتمنياتنا له بفصح مجيد مع شكرنا للاهتمام الذي أولاه للبنان طيلة فترة حكمه التي شارفت على نهايتها".
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