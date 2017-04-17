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17 نيسان 2017
17/04/2017 05:28:50
بالصورة - زحمة سير كثيفة على المسلك الغربي من الاوتوستراد الساحلي من البربارة حتى مدخل عمشيت الشمالي بسبب انقلاب سيارة في وسط الاوتوستراد ووقوع اصابات
بالصورة - زحمة سير كثيفة على المسلك الغربي من الاوتوستراد الساحلي من البربارة حتى مدخل عمشيت الشمالي بسبب انقلاب سيارة في وسط الاوتوستراد ووقوع اصابات
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