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17 نيسان 2017
17/04/2017 06:47:30
التحكم المروري : 5 جرحى نتيجة تصادم بين فان لنقل الركاب ومركبة على اوتوستراد الدامور باتجاه الجية وحركة المرور ناشطة في المحلة
التحكم المروري : 5 جرحى نتيجة تصادم بين فان لنقل الركاب ومركبة على اوتوستراد الدامور باتجاه الجية وحركة المرور ناشطة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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