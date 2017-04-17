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17 نيسان 2017
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التحكم المروري : 5 جرحى نتيجة تصادم بين فان لنقل الركاب ومركبة على اوتوستراد الدامور باتجاه الجية وحركة المرور ناشطة في المحلة

التحكم المروري : 5 جرحى نتيجة تصادم بين فان لنقل الركاب ومركبة على اوتوستراد الدامور باتجاه الجية وحركة المرور ناشطة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار جرحى,المروري,التحكم,
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التحكم المروري : 5 جرحى نتيجة تصادم بين فان لنقل الركاب ومركبة على اوتوستراد الدامور باتجاه الجية وحركة المرور ناشطة في المحلة
 
 
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