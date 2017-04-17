فيديو من داخل غرفة الولادة... هذا ما فعله "أبو البنات" حين ولد ابنه الأول!

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وثّقت امرأة داخل غرفة الولادة ردّة فعل زوجها حين اكتشف أنّها أنجبت ولداً للمرّة الأولى بعد إنجابها لخمس فتيات.ويظهر في الفيديو الرجل الأميركي كينيدي زعرور وهو يبكي من الفرح حين أخبره الطاقم الطبيّ أنّ زوجته أنجبت صبياً. وكان كينيدي يجلس داخل غرفة الولادة بانتظار أن تلد زوجته نتالي مولودهما السادس من دون أن يعلما جنسه.وتولّت نتالي مهمّة تصوير زوجها لحظة معرفته جنس المولود الجديد. وظهر كينيدي في الفيديو وهو يصرخ من الفرح ويقول "يا إلهي، لقد أنجبت صبياً".وانتهى الفيديو الطريف بإعطاء كينيدي قبلة لزوجته.