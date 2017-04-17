فضل الله: الانتخابات ستحصل

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شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله على ان "الانتخابات ستحصل ولو بعد حين، وسيكون لدينا مجلس نيابي جديد، ونحن من جهتنا سنحاسب هذه السلطة من موقعنا السياسي والنيابي"، واعتبر ان البلاد "أمام فترة زمنية فاصلة والخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية ولاقاه بها رئيس المجلس النيابي، جاءت في إطار المسؤولية الوطنية التي يحددها الدستور من جهة، وتحددها مسؤولية الحفاظ على البلد والتفاهم على قانون جديد للانتخابات من جهة أخرى".وقال خلال احتفال أقيم في حسينية بلدة ديرانطار: "نريد قانون انتخاب يراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهناك من يمني النفس منذ عشر سنوات إلى اليوم لضرب التفاهم القائم بخاصة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، ونحن نقول لهم "خيطوا بغير هالمسلة"، فهذا التفاهم ثابت وقائم ومستمر، ونحن في لبنان نريد لرئيس الجمهورية أن يكون دوره أساسيا، وهو في المقابل كان له مواقف مشرفة في القمة العربية وقبلها، وبالتالي فإنه عندما يقوم بخطوات تخفف من التشنج، فيجب أن نكون جميعنا معه"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك خلاف بيننا وبين رئيس الجمهورية أو بيننا وبين التيار الوطني الحر".