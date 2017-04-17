بالفيديو - بعد الشيشة... بيلا حديد تُفاجئ متابعيها بما فعلته في دبي!

الإعلان

كشفت عارضة الأزياء الأميركيّة من أصلٍ فلسطيني بيلا حديد عن مواهب جديدة لم تكشف عنها من قبل خلال رحلتها إلى دبي.فبيلا، التي اشتهرت بتمتّعها بقوامٍ مثيرٍ أدخلها إلى عروض أهمّ دور الأزياء العالميّة، شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام فيديو أثناء ممارستها رياضة القفز الحرّ في دبي.وعلّقت بيلا البالغة من العمر 20 عاماً على الفيديو كاتبة "لقد قفزت من طائرة اليوم! لم أشعر يوماً بمثل هذا الهدوء في حياتي كلّها! أطير مع ملائكتي.. إنها أفضل تجربة في حياتي".يُذكر أنّ الفيديو نال أكثر من 1.3 مليون مشاهدة منذ نشره على انستغرام.