ما حقيقة خبر خطوبة فنانة لبنانية من ولي عهد دبي؟

نفت الفنانة اللبنانية "نهوى" خبر خطوبتها من ولي عهد إمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعدما كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت به في الأيام الأخيرة.
وكانت الشائعات قد ذكرت أيضاً بأنّ "نهوى" هي ابنة رجل الأعمال الشهير ماجد الفطيم وهذا ما نفته "نهوى" في بيانٍ لها من خلال مكتبها الإعلامي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتشرت الشائعة حين هنّأ المنتج عصام شعبان "نهوى" عبر فيسبوك لكنّ الأخيرة أكّدت لاحقاً أنّ حسابها قد تمّ اختراقه وكتبت عبر انستغرام "بتمنى على كل يلي عم ينشرو هيك اخبار، التوقف عن ذلك احتراماً وتقديرا لهذه الاسماء التي احترم واقدر".
وذكرت مجلّة "لها
" أنّ "نهوى" ليست ابنة الفطيم بل هي لبنانية واسمها الحقيقي "إليان بعيني".