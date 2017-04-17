أخبار دولية
17 نيسان 2017
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الكوريون الشماليون يتحدون العقوبات المفروضة بوسائلهم الخاصة

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لبيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية ورغم العقوبات المفروضة عليها ،مصنع ضخم يعنى بتربية سمك السلور أو ما يعرف بالـ"كات فيش" العملاقة التي تعد أكبر وأضخم واندر نوع من الأسماك في جنوب شرقي أسيا حيث يبلغ طولها ثلاثة أمتار و يصل وزنها إلى ثلاثمئة كيليوغرام.
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