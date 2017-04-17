4 صور ستجعلكم تُفكّرون مرّتين قبل ارتياد الشاطئ!

لطالما شكّل موقع Reddit الإلكتروني منصّة للناشطين على الانترنت لمشاركة صورهم الغريبة والمثيرة للاهتمام في آنٍ معاً.
ومن جملة هذه الصور المنشورة، نشر مُستخدم Reddit الذي أطلق على نفسه اسم "The Depths Below" أي "أعماق البحار" مجموعة من الصور التي تُظهر أغرب أنواع الأسماك التي تعيش في المحيطات والأنهر حول العالم.
إليكم هذه الصور التي ستجعلكم بالتأكيد تُفكّرون مرتيّن قبل السباحة في الشاطئ هذا الصيف!
1 - سمكة الـ Fanhtooth التي تعيش في أعماق المحيط لعمقٍ يصل إلى 5000 متر تحت سطح البحر.
2 - سمكة شيطان البحر الأسود التي تسبح في أعماق البحر
3 - صورة لجزيرة فوق الماء وتحت الماء في آنٍ واحد
4 - صورة لسمكة تُسمّى "Northern Stargazer " التي تعيش في الشواطئ بين شمال كارولينا ونيويورك في الولايات المتّحدة الأميركية