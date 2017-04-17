4 صور ستجعلكم تُفكّرون مرّتين قبل ارتياد الشاطئ!

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لطالما شكّل موقع Reddit الإلكتروني منصّة للناشطين على الانترنت لمشاركة صورهم الغريبة والمثيرة للاهتمام في آنٍ معاً.ومن جملة هذه الصور المنشورة، نشر مُستخدم Reddit الذي أطلق على نفسه اسم "The Depths Below" أي "أعماق البحار" مجموعة من الصور التي تُظهر أغرب أنواع الأسماك التي تعيش في المحيطات والأنهر حول العالم.إليكم هذه الصور التي ستجعلكم بالتأكيد تُفكّرون مرتيّن قبل السباحة في الشاطئ هذا الصيف!