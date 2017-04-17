أمن وقضاء
17 نيسان 2017
17/04/2017 10:40:40
في أميركا اللاتينية...خطفوا المغترب اللبناني حسين أسعد النجار وقتلوه بعد 25 يوماً
جريمة جديدة في الإغتراب...
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LBCI News Lebanon
قتل المغترب اللبناني حسين أسعد النجار، الذي يبلغ 49 عاما، من شمسطار غربي بعلبك، في كوراساو في أميركا اللاتينية، بعدما كان قد خطف منذ 25 يوما، بحسب ما أفادت العائلة اليوم.
وناشدت عائلة النجار وأهالي شمسطار المعنيين العمل على استعادة جثة ابن البلدة.
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