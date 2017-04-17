أمن وقضاء
17 نيسان 2017
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في أميركا اللاتينية...خطفوا المغترب اللبناني حسين أسعد النجار وقتلوه بعد 25 يوماً

جريمة جديدة في الإغتراب... Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعلبك,لبنان,جريمة جديدة في الإغتراب...
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قتل المغترب اللبناني حسين أسعد النجار، الذي يبلغ 49 عاما، من شمسطار غربي بعلبك، في كوراساو في أميركا اللاتينية، بعدما كان قد خطف منذ 25 يوما، بحسب ما أفادت العائلة اليوم.
 
وناشدت عائلة النجار وأهالي شمسطار المعنيين العمل على استعادة جثة ابن البلدة.
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