بالتفاصيل - أتراك لبنان يسجلون أعلى نسبة تصويت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية

نسبة مشاركة الناخبين الأتراك في الخارج بلغت أكثر من 48 بالمئة

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LBCI News Lebanon

احتل لبنان المركز الأول في قائمة الدول الأجنبية التي صوَّت المواطنون الأتراك المقيمون فيها لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي شهدته تركيا أمس الأحد.

فقد بلغت نسبة الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية، ووفقا لنتائج غير رسمية، 93.88 بالمئة من إجمالي أصوات المغتربين الأتراك المشاركين في عملية التصويت في لبنان.

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علماً أن 1142 تركيّاً قد شاركوا في عملية الاقتراع في لبنان، منهم 1058 صوّتوا لصالح التعديلات الدستورية، بينما اختار 69 آخرين التصويت بـ"لا"، فيما اُعتبر 15 صوتا باطلا.

وعقب إعلان النتائج مساء أمس الأحد، عمت مظاهر الفرحة أبناء الجالية التركية في لبنان، في العاصمة بيروت وكذلك طرابلس وعكار شمالي البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المشاركة بين الناخبين الأتراك في الخارج في استفتاء أمس بلغت أكثر من 48 بالمئة، وهي نسبة قياسية عالميا مقارنة بنسبة المشاركة السياسية لجاليات الدول الأخرى.