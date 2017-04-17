قصّة لا يستطيع العقل استيعابها... زوجان اكتشفا الحقيقة الصادمة بعد فوات الآوان!

خبر صدم هذا الثنائي

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LBCI News Lebanon





وأخبر طبيب من ولاية ميسيسيبي الأميركية الثنائي بأنّ صلة قرابة تجمعه فهو بالحقيقة توأم بيولوجي وذلك بعدما لاحظ الشبة الكبير في فحوص الحمض النووي الخاصة بالرجل وزوجته.



وذكرت صحيفة الدايلي مايل البريطانيّة أنّ الرجل وزوجته انفصلا في صغرهما بعد وفاة الوالدين في حادث سير وقامت عائلتان مختلفتان بتبني كلّ واحد منهما. والتقيا من جديد في الجامعة ووقعا في الحبّ.

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واكتشف الرجل وزوجته تفاصيل حياتهما وماضيهما بعد اكتشاف صلة القربة التي تجمعهما.



يُذكر أنّ ولاية ميسيسيبي تُغرّم زواج الأقرباء بـ 500 دولار مع سجن حتى 10 سنوات. لكن بسبب غرابة قضيّة هذا الثنائي، لن تُوجّه إليه التهم. تفاجأ رجل وزوجته بمعرفة أنّهما توأم بعدما قاما بزيارة عيادة خاصة للتخصيب بسبب معاناتهما في الإنجاب.وأخبر طبيب من ولاية ميسيسيبي الأميركية الثنائي بأنّ صلة قرابة تجمعه فهو بالحقيقة توأم بيولوجي وذلك بعدما لاحظ الشبة الكبير في فحوص الحمض النووي الخاصة بالرجل وزوجته.وذكرت صحيفة الدايلي مايل البريطانيّة أنّ الرجل وزوجته انفصلا في صغرهما بعد وفاة الوالدين في حادث سير وقامت عائلتان مختلفتان بتبني كلّ واحد منهما. والتقيا من جديد في الجامعة ووقعا في الحبّ.واكتشف الرجل وزوجته تفاصيل حياتهما وماضيهما بعد اكتشاف صلة القربة التي تجمعهما.يُذكر أنّ ولاية ميسيسيبي تُغرّم زواج الأقرباء بـ 500 دولار مع سجن حتى 10 سنوات. لكن بسبب غرابة قضيّة هذا الثنائي، لن تُوجّه إليه التهم.

وبعد انتشار الخبر بكثافة عبر الانترنت، ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانيّة أنّ الخبر ليس حقيقياً بل مجرّد كذبة بعدما اتّصلت بصحيفة "Mississippi Sun-Herald" للتأكّد من وجود صحيفة باسم "Mississippi Herald" لكن تبيّن أنّ الصحيفة الأخيرة لا وجود لها.





مصدر وكان روّاد الانترنت قد أعربوا عن استغرابهم للقصّة الصادمة، واعتبر الكثير منهم أنّها كذبة بخاصةٍ وانّ اسم الطبيب ومكان عيادته غير محدّدين في الخبر الأساسي.