مقدمة النشرة المسائية 17-04-2017

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لنضع مشروع القانون التأهيلي للإنتخابات النيابية ، جانبا ، وهو للمناسبة المشروع الرقم 27 من بين المشاريع المطروحة بدءا بالارثوذكسي وصولا إلى النسبية الكاملة ... ولنضع مهلة الشهرِ جانبا ، خصوصا انه لم يتبق منها ِمن أيام عملٍ أكثر من عشرين يوما ، ولنضع تقليب الموادّ الدستوريةِ جانبا ، ولاسيما منها المتعلِّقةُ بصلاحياتِ رئيسِ الجمهورية والتي يمكن ان يستخدمها بعد انقضاءِ مهلة الشهر وما يمكن ان يحصل بعدها ، وفي سياق المسار الانتخابي ، علمت الـ LBCI "ان اجتماعا سيعقد هذا المساء ويضم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان والنائب ابراهيم كنعان لمناقشة ما آل إليه القانون التأهيلي...نضع كل هذه الاستراتيجياتِ جانبًا لنتوقَّفَ عند "تفصيلٍ صغير" في هذا البلد وهو "استسهال الجريمة": لم يعجبه كوب النيسكافيه فيستل مسدسه ويقتل اثنين...وقبله ، ينزعج من أصوات الكلاب فيقتلُ عائلة من ثلاثة أشخاص...أسوأ ما في هذه الجريمة التبريرات التي تعطى بعدها ، فيتدخل علم النفس وعلم الإجتماع وظروف البلد ، لكن هل سأل أحد نفسه: من اين يأتي فائض الإجرامِ للقتل بأسهلِ من "شربة ماء"؟جريمة كوب النيسكافية هي الثانية عشرة هذه السنة، اي بمعدل جريمة كل تسعة أيام تقريبًا، وهذا ما يضع لبنان على الخارطة العالمية للإجرام ، ومرتبتُه 125 من أصلِ 136 ، فهل هكذا يكون التشجيع على الاستثمار والسياحة ؟ استسهالُ الجريمة على كوب نيسكافيه يوازيه استقواء على فنجان قهوة يقدمه الستيني ابو خالد في ساحة النور في طرابلس...ردعته البلدية بذريعة تشويهِ جمالية مدخلِ طرابلس...فكاد ان يتحول إلى البوعزيزي الذي أحرق نفسه في تونس احتجاجا على مصادرة عربة الخضارِ خاصته...فنجان قهوة يشوِه جمالية عاصمة الشمال لكن كأس السم الذي تتجرعه المدينة منذ تغييرِ صورة ساحتِها بالذات، لم يجرؤ أحد على إبعادِه عن الطرابلسيين.بين نيسكافيه قب الياس وقهوةِ طرابلس، اين تقف الدولة؟