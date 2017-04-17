بعد حادثة قب الياس...عائلة يمين: سلمنا ولدنا طوعاً

عائلة يمين: ما أصاب عائلتي العوض والقطان أدمانا في الصميم...

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LBCI News Lebanon

أ​بدت عائلة يمين في قب الياس وعين دارة، أسفها للحادث المأساوي الذي حصل صباح​ الاثنين، في البلدة، معتبرة ان "ما أصاب عائلتي العوض والقطان، في قب الياس وبوارج، قد أدمانا في الصميم"، وأن مصابهما مصاب العائلة أجمع.

وأكدت العائلة أنها تسعى دائما إلى ترسيخ العيش مع أبناء بلداتهم سواء في قب الياس أو الجوار، لافتة الى أن إيمانا منها بهذه المبادئ، أقدمت طوعا وفورا على تسليم ولدها إلى السلطات المختصة، لأنها تؤمن بعدالة المؤسسات.

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وكان الشاب م. ي. (مواليد 1993) قد أقدم صباح الاثنين على إطلاق النار من مسدسٍ حربي على "خليل القطان" و"طلال حميد العوض"، ما أدى إلى مقتلِهما.