أخبار دولية 17 نيسان 2017 17/04/2017 20:11:55 إضراب جماعي عن الطعام لفلسطينيين في السجون الاسرائيلية

اكثر من الف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية مضربون جماعيا عن الطعام

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LBCI News Lebanon

نحو ألف وخمسمئة أسير فلسطيني يبدأون إضراباً عن الطعام. وتظاهرات في الشوراع دعماً للأسرى واحتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية. الإعلان