أخبار دولية
17 نيسان 2017
17/04/2017 20:11:55
إضراب جماعي عن الطعام لفلسطينيين في السجون الاسرائيلية
اكثر من الف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية مضربون جماعيا عن الطعام
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LBCI News Lebanon
نحو ألف وخمسمئة أسير فلسطيني يبدأون إضراباً عن الطعام. وتظاهرات في الشوراع دعماً للأسرى واحتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية.
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