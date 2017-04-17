أخبار دولية
17 نيسان 2017
Back

إضراب جماعي عن الطعام لفلسطينيين في السجون الاسرائيلية

اكثر من الف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية مضربون جماعيا عن الطعام Lebanon, news ,lbci ,أخبار فلسطين,السجون الاسرائيلية,اكثر من الف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية مضربون جماعيا عن الطعام
episodes
نحو ألف وخمسمئة أسير فلسطيني يبدأون إضراباً عن الطعام. وتظاهرات في الشوراع دعماً للأسرى واحتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية.
الإعلان
إقرأ أيضاً