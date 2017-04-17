تقارير نشرة الاخبار
17 نيسان 2017
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ما هي السيناريوهات المطروحة في حال عدم التوافق قبل 15 أيار؟

جلسة 15 أيار المقبل...قائمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون الانتخاب,السيناريوهات المطروحة,جلسة 15 أيار المقبل...قائمة
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جلسة الخامس عشر من أيار المقبل...قائمة
اذا فشلت القوى السياسية في التوصل الى الاتفاق على قانون للانتخابات، تعقد الجلسة ومن ضمن جدول اعمالها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد للمجلس النيابي. 

جلسة تحتاج الى 64 زائدا واحدا من الحضور لتأمين النصاب. والتصويت على قانون التمديد يحتاج الى اكثرية عادية اي نصف ال65 نائبا، وبالتالي يصبح القانون نافذا بتصويت 33 نائبا.
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