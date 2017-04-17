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17 نيسان 2017
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ترقبوا المباراة الاولى بين الهومنتمن والشانفيل في ربع النهائي من XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بعد قليل مباشرة عبر الـLB2

ترقبوا المباراة الاولى بين الهومنتمن والشانفيل في ربع النهائي من XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بعد قليل مباشرة عبر الـLB2 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الهومنتمن,الاولى,المباراة,ترقبوا,
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ترقبوا المباراة الاولى بين الهومنتمن والشانفيل في ربع النهائي من XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بعد قليل مباشرة عبر الـLB2
 
 
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